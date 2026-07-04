RADE BOGDANOVIĆ BRUTALNO ISPROZIVAO SRPSKU REPREZENTACIJU! Evo šta je rekao o Zelenortskim Ostrvima i ludnici protiv Argentine! Gorelo je u studiju...
Rade Bogdanović, stručni konsultant u studiju "RTS-a" tokom Mundijala na tlu Amerike, prostudirao je senzacionalnu igru Zelenortskih ostrva protiv Argentine u nokaut fazi SP.
Argentina je na kraju, nakon produžetaka, uspela da slomi afričku selekciju (3:2) i plasira se u osminu finala.
Bogdanović je nahvalio fudbalere Zelenortskih ostrva, ali je usput stigao da potkači i reprezentativce Srbije...
- Iznenađen sam kako su odigrali! Nije bilo slučajno onih 0:0 sa Španijom. Ajde što su nas pomeli u prijateljskom meču, to je bilo i za očekivati. Pokazali su svima nama, kako jedna mala država, geofrafski, može da kupi sve moguće sipmatije sveta i napravi dobr rezultat. Ne moraš da budeš Brazilac, ali možeš da ih nateraš da pate - rekao je Bogdanović.
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