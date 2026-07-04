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"To je utakmica Svetskog prvenstva i to su teški mečevi u kojima se timovi bore za goli život. Reagovali smo veoma dobro u drugom poluvremenu na duge lopte i u duelima", rekao je Uahbi.

"Moram da priznam da je Kanada bila impresivna, odigrali su vrhunski meč. To za nas nije bilo iznenađenje, ali smo u drugom poluvremenu uspeli da iskoristimo prostor koji su nam ostavili i to je bio ključ", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Maroka prvi je četvrtfinalista Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala u Hjustonu pobedila Kanadu sa 3:0.

Dva gola za Maroko postigao je Azedin Unai, u 50. i 82. minutu, a u strelce se upisao i Sufijan Rahimi u osmom minutu nadoknade vremena, u drugom poluvremenu.

"Zaista sam srećan što sam danas postigao gol. Nije nam bilo lako. Videli smo da nam je Kanada napravila probleme, naročito u prvom poluvremenu. Ovaj meč će nam pomoći da rastemo. Videli smo da nijedna utakmica nije laka u ovom takmičenju, ali najvažnija stvar je da smo prošli dalje", rekao je Unai.

Maroko će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva (9. jula u Bostonu) igrati protiv pobednika meča Paragvaj - Francuska.

(Beta)