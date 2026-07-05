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Solbaken je dodao da će njegov tim imati šanse ako bude u svom najboljem izdanju.

"I dalje vidim Brazil kao favorita, ali ne mislim da su oni veliki, veliki favorit, što su možda bili pre nekoliko godina. I dalje moramo da budemo na svom apsolutnom maksimumu. U suprotnom, nemamo šanse. Ali ako damo maksimum, onda imamo šanse", rekao je Solbaken na konferenciji za novinare uoči utakmice.

Fudbaleri Norveške i Brazila igraju u nedelju od 22 časova utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva.

Napadač Norveške Erling Haland postigao je pet golova na Svetskom prvenstvu, 25 u svojih poslednjih 14 takmičarskih utakmica i 60 u 53 nastupa za reprezentaciju.

Njegov sledeći izazov je pokušaj da uzdrma odbrambeni duo Brazila, Gabrijela Magaljaesa i Markinjosa.

"Svakako će biti teških duela između njih i Erlinga. Ali za mene se ovde više radi o utakmici Brazil protiv Norveške, a ne o toj dvojici protiv Erlinga", rekao je Solbaken.

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