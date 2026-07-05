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Francuska je u osmini finala Svetskog prvenstva imala puno problema protiv Paragvaja, a do pobede je stigla golom Kilijana Mbapea sa bele tačke u 70. minutu.

"Znali smo kakva nas utakmica čeka. Mislim da je ono što smo prikazali, način na koji smo odigrali meč, bilo veoma dobro. Pokazali smo da nismo samo ekipa koja zna da igra napadački fudbal", rekao je Mbape.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Osvrnuo se na način na koji je Paragvaj pokušao da spreči trijumf Francuske.

"Ako nam kažu da odj****o i mi ćemo njima reći da odj**u. Oni nisu hteli da igraju fudbal, a mi smo im pokazali da znamo i to. I bili smo bolji, bili smo bolji čak i u prljavom fudbalu. Mislili su da ćemo izaći na teren u smokingu, da pravimo lepe akcije i duple pasove, ali ne, znamo i mi da igramo čvrsto i prljavo. Ako moramo da uprljamo ruke, uprljaćemo ih. Čak i u prljavom fudbalu smo bili bolji".

"To je njihov stil igre. Svi igraju sa sredstvima koja imaju na raspolaganju. Ne postoji pravi ili pogrešan način da se igra fudbal. Postoji samo jedan način, a to je da se pobedi. Pokušali su da nas napadnu na taj način, ali smo mi odgovorili na isti način".

Francuska će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka.

"Prošli smo dalje, sada treba da se oporavimo i usredsredimo na Maroko. Mislim da mi je Ašraf Hakimi već poslao poruku. Fokusiraćemo se na utakmicu. Znamo da je Maroko veoma dobra reprezentacija i veoma smo srećni što ćemo igrati protiv njih. Daćemo sve od sebe da nastavimo naš put na prvenstvu", dovršio je kapiten Francuske.

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