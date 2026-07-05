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Čak osam fudbalera reprezentacije Tunisa imalo je pozitivne doping testove tokom Mundijala.

Svih osam igrača su bili pozitivni na klenbuterol, supstancu koja se koristi za sagorevanje masti i poboljšanje disanja, a nalazi se na zabranjenoj listi Svetske antidoping agencije (WADA).

Međutim, niko od njih neće biti kažnjen.

Istraga je brzo pokazala da nije reč o namernom dopingovanju, već da je supstanca u organizam došla preko kontaminiranog mesa iz Meksika.

Igrači su pred Svetsko prvenstvo boravili na pripremama u Meksiku, gde su jeli meso za koje se veruje da je bilo kontaminirano klenbuterolom (supstanca se često koristi u stočnoj ishrani u nekim zemljama da bi životinje bile mišićavije).

Slične situacije su se dešavale i ranije u fudbalu, pa su nadležni ovaj slučaj tretirali kao slučajnu kontaminaciju, a ne prevaru.

Zbog toga nijedan od osam fudbalera neće biti suspendovan niti kažnjen.

Tunis već u haosu

Ovo je samo još jedan udarac za selekciju Tunisa, koja je na Mundijalu doživela potpuni krah, pošto je posle tri poraza u grupi zaslužila rano ispadanje. Selektor Sabri Lamuši je dobio otkaz već posle prvog meča, a sada je i doping afera dodatno uzdrmala ugled tima.

1/5 Vidi galeriju Tunis - Japan Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Fudbalska federacija Tunisa i FIFA su obavestile klubove igrača, među kojima su i neki iz engleske lige, ali daljih sankcija neće biti.

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