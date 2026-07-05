OSAM FUDBALERA JEDNE REPREZENTACIJE PALO NA DOPING TESTU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Skandal odjekuje planetom, a niko od njih neće biti kažnjen!
Čak osam fudbalera reprezentacije Tunisa imalo je pozitivne doping testove tokom Mundijala.
Svih osam igrača su bili pozitivni na klenbuterol, supstancu koja se koristi za sagorevanje masti i poboljšanje disanja, a nalazi se na zabranjenoj listi Svetske antidoping agencije (WADA).
Međutim, niko od njih neće biti kažnjen.
Istraga je brzo pokazala da nije reč o namernom dopingovanju, već da je supstanca u organizam došla preko kontaminiranog mesa iz Meksika.
Igrači su pred Svetsko prvenstvo boravili na pripremama u Meksiku, gde su jeli meso za koje se veruje da je bilo kontaminirano klenbuterolom (supstanca se često koristi u stočnoj ishrani u nekim zemljama da bi životinje bile mišićavije).
Slične situacije su se dešavale i ranije u fudbalu, pa su nadležni ovaj slučaj tretirali kao slučajnu kontaminaciju, a ne prevaru.
Zbog toga nijedan od osam fudbalera neće biti suspendovan niti kažnjen.
Tunis već u haosu
Ovo je samo još jedan udarac za selekciju Tunisa, koja je na Mundijalu doživela potpuni krah, pošto je posle tri poraza u grupi zaslužila rano ispadanje. Selektor Sabri Lamuši je dobio otkaz već posle prvog meča, a sada je i doping afera dodatno uzdrmala ugled tima.
Fudbalska federacija Tunisa i FIFA su obavestile klubove igrača, među kojima su i neki iz engleske lige, ali daljih sankcija neće biti.
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