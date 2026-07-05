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Paragvajci su izašli na teren spremni da "ne igraju" fudbal, odnosno da učine sve kako bi sprečili pobedu Francuske.

U jednoj od najružnijih, ako ne i najružnijoj utakmici na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu Francuska je pobedila rezultatom 1:0.

Jedini gol na utakmici je postigao Kilijan Mbape u 70. minutu, a Francuska je prošla u četvrtfinale gde će igrati protiv Maroka.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Analizirajući utakmicu u studiju "FOX-a" Tjeri Anri i Zlata Ibrahimović, koji su stalni analitičari ove televizije tokom Mundijala, ušli su u sukob.

Ibrahimović je u svom stilu prokomentarisao trijumf Francuske.

"Francuska se danas provukla, to je jedina istina. Da se ja pitam, Paragvaj je zaslužio mnogo više i uopšte me ne bi iznenadilo da je ova utakmica otišla u penal-seriju. Francuzi su delovali izuzetno ranjivo na terenu. Ako budu igrali ovako u sledećoj rundi protiv Maroka, čeka ih jedno veoma, veoma teško i neprijatno veče. Maroko je ozbiljna ekipa koja surovo kažnjava svaku napravljenu grešku, a Francuska ih je napravila previše", rekao je Ibrahimović.

Tako je udario na ponos Anrija, legendarnog francuskog fudbalera.

"To što pričaš je tipično za tebe, Zlatane, uvek si previše samouveren i tražiš dlaku u jajetu. U nokaut fazi velikog takmičenja je jedino važno proći dalje i pobediti, a ne izgledati savršeno na terenu. Francuska je pronašla način da trijumfuje i to je odlika velikih ekipa. Ljudi olako zaboravljaju da i najveći šampioni često imaju teške i mučne utakmice na putu do trofeja. Maroko jeste odličan tim, to niko ne spori, ali Francuska se ne plaši apsolutno nikoga", odbrusio je Tjeri Anri.

Dodao je da će svako imati puno problema sa Francuskom, pa čak i aktuelni šampion sveta.

"Ja sudim po istoriji i onome što ovi momci godinama rade. Francuska u svom sastavu ima vrhunske igrače koji se podižu na nivo očekivanja tačno onda kada je to najvažnije. Čak i ako Argentina bude igrala protiv Francuske kasnije na turniru, imaće i te kako velike probleme da reši. Kada igra na svom prepoznatljivom nivou, Francuska ima kvalitet da pobedi bilo koga na planeti".

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