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"Rekao sam im da sam ponosan na njih i izazvao sam ih da shvate da možemo ovako da igramo stalno protiv najboljih timova na svetu", rekao je Marš.

Fudbaleri Kanade nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Hjustonu izgubili od Maroka sa 0:3.

1/6 Vidi galeriju Kanada Maroko Mundijal 2026 Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Iako je Marš greškom rekao da je Maroko sedmi na FIFA rang-listi, jedno mesto niže nego što jeste, pohvalio se kako je njegov tim igrao protiv ekipe tog kalibra i kako je Kanada kontrolisala meč tokom većeg dela dana.

"Način na koji smo pritiskali, način na koji smo bili u meču, kvalitet koji smo pokazali, ukupan uticaj na meč, bili smo bolji. Bili smo bolji od sedmog tima na svetu danas", rekao je Marš.

Selektor Maroka Mohamed Uahbi reagovao je na ovu izjavu kolege sa klupe Kanade.

"Što se tiče intenziteta, bili su dobri. Bili su dobri 98 minuta. Da li su bili bolji? Teško je reći. Potrebna je hrabrost reći tako nešto kada izgubiš sa 3:0", rekao je Uahbi.

Maroko će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva (9. jula u Bostonu) igrati protiv Francuske.

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