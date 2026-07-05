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Fudbalska reprezentacija Paragvaja najveća je sramota koja se desila fudbalu. Ono što su Paragvajci radili protiv Francuske, dokaz je da dno ne postoji.

Krenimo redom.

Legitimno je kada si slabiji da pokušaš na što više načina da se izboriš za svoje "mesto pod suncem". Naravno da je dozvoljena i grublja igra, više faulova, poneka provokacija rivala... Sve je to deo sporta i metode koje često vidimo, ali ono što je radio Paragvaj protiv Francuske... To je nezapamćeno u istoriji fudbalu!

Da jedna reprezentacija onako bije rivala svih 105 minuta ide i da za to ne bude kažnjena JEDNIM JEDINIM ŽUTIM KARTONOM... Da se razumemo, Paragvaj je morao da dobije tri ili četiri crvena kartona, ali kada FIFA pošalje na meč osmine finala Uzbekistanca koji ne zna pravila fudbalske igre - onda se desi cirkus poput onog u Filadelfiji.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Minut - 98. Kilijan Mbape kreće da trčkara lagano ka kaznenom prostoru Paragvaja prolazi pored četiri igrača rivala i svaki od njih ga udara?! Jedan ramenom, drugi laktom, treći odguruje... Neverovatna scena koja teško da može da se vidi i na nižerazrednim vrelim terenima.

Ragbi tim Paragvaja ima je i posebnu jedinicu zaduženu da povređuje igrače rivala. Samo pukom srećom svi Francuzi su ostali na broju. Bili su jezivi svi oni startovi, udarci dok leže na zemlji, a najgore od svega je bilo gledati glumački tim Paragvaja kako oni simuliraju povrede i da su dobili udarce.

U prvih 15 minuta drugog poluvremena - Južnoamerikanci su 10 minuta ležali na terenu. Dakle, igralo se pet. Zamislite samo da Francuska nije dala gol, šta bi mi gledali do kraja utakmice... Pritom to nije ležanje od 30 sekundi, nego tri minuta.

Vrhunac svega bio je sudija Tantašev iz Uzbekistana. Posle onoga šta je uradio potrebno je da nikad više ne sudi jedan fudbalski meč pod organizacijom FIFA. Čovek je bio saučesnik (i to iz neznanja) u podlom planu da se povrede i pretuku Francuzi, da izgube živce i da se od meča napravi opšti cirkus.

Niko normalan ne može da objasni: Tri žuta kartona Francuska, nula Paragvaj.

FIFA lakrdija sa "izmišljanjem" nižerazrednih sudija je došla na naplatu, pa ceo svet priča o ovoj sramoti u režiji FIFA, Uzbekistanca i fudbalera Paragvaja.

PS. U VAR sobi glavni je bio arbitar iz Čilea. Čisto da bude jasno zašto je VAR "umro" na ovom meču.

Uostalom, pogledajte sve sami ako niste pratili prenos meča: