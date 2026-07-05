Slušaj vest

Francuska je u osmini finala pobedila rezultatom 1:0 golom Kilijana Mbapea sa bele tačke u 70. minutu, ali ono što se dešavalo tokom meča i posle njega ostavilo je gorak ukus.

Osim što su se katastrofalno ponašali na terenu, fudbaleri Paragvaja, zajedno sa članovima stručnog štaba su tokom utakmice bili veoma agresivni prema francuskoj klupi. Vikali su uvrede, gestikulirali i pokušavali da provociraju Francuze neprestano.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Didije Dešan, selektor Francuske, nije ostao nem na to. Posle utakmice je, govoreći pred predstanvnicima medija poručio sledeće:

"Nisam navikao da me vređaju sa klupe protivnika. To nisam želeo da vidim. Bilo je nekih uvreda koje sam mogao da preskočim. Momci su se dobro držali i nisu reagovali na provokacije", rekao je Dešan.

On je naglasio da su njegovi igrači pokazali zrelost i da nisu upali u zamku i odgovorili na provokacije, što je moglo da završi crvenim kartonima i velikim problemima.

Ovo je definitivno jedna od najnapetijih i najprljavijih utakmica ovog Mundijala. Francuska je prošla dalje, ali Dešan i njegovi igrači sigurno neće brzo zaboraviti ovaj meč.

Bonus video: