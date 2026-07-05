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Međutim veliku prašina podigla je informacija da je kapiten Alžira Rijad Marez navodno je samo nekoliko sati pre utakmice sa Švajcarskom na SP namerno pustio u javnost informacije o početnom sastavu kako bi izvršio pritisak na selektora Vladimira Petkovića da promeni taktičke zamisli.

1/4 Vidi galeriju Švajcarska - Alžir Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

To tvrdi alžirski novinar Din Ami, koji prati afrički fudbal za BBC i beIN Sports.

Objavio je na društvenoj mreži X da je Marez želeo drugačiji sistem igre protiv Švajcarske.

Prema njegovim tvrdnjama, kapiten Alžira insistirao je da štoper Zinedin Belaid bude u startnoj postavi, kao i da reprezentacija zaigra sa trojicom štopera, dok bi Fares Šaibi imao centralniju ulogu u veznom redu.

Novinar navodi da je Marez pokušavao da ubedi stručni štab da promeni sastav, a da je informacija o planiranoj postavi završila u javnosti upravo kako bi se stvorio medijski pritisak na selektora.

Za sada, međutim, ove tvrdnje nisu potvrđene ni iz Fudbalskog saveza Alžira, niti od samog Petkovića.

Petković ipak nije promenio plan. Alžir je protiv Švajcarske počeo utakmicu sa četvoricom igrača u poslednjoj liniji, dok su u veznom redu igrali Ramiz Zeruki, Fares Šaibi i Nabil Bentaleb. Belaid je ostao na klupi.

Promena u odbrani usledila je tek posle drugog primljenog gola. U 58. minutu u igru su ušli Žaouen Hadžam i Amin Guiri, dok Belaid ni tada nije dobio priliku. Alžir je poražen rezultatom 2:0 i eliminisan već u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Nakon utakmice Marez je potvrdio da je završio reprezentativnu karijeru.

"To je to od mene. Ovo je bila moja poslednja utakmica za reprezentaciju", rekao je 35-godišnji kapiten Alžira, okončavši 12 godina dugu reprezentativnu karijeru tokom koje je odigrao 119 utakmica i kao kapiten predvodio Alžir do titule prvaka Afrike 2019. godine", rekao je Marez.