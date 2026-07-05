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Prava drama dogodila se uoči utakmice osmine finala Mundijala između Meksika i Engleske, pošto je meksička vlada zatražila od FIFA da promeni termin odigravanja susreta na stadionu Asteka.

Iako se u prvi mah verovalo da je glavni razlog mogućeg pomeranja početka meča najavljena grmljavinska oluja, britanski "The Sun" tvrdi da je ključni pritisak stigao upravo od državnih vlasti Meksika.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema navodima ovog lista, visoki zvaničnici meksičke vlade još u četvrtak kontaktirali su FIFA i zatražili da se utakmica pomeri nekoliko sati ranije kako bi se izbegao mogući bezbednosni rizik.

Razlog za takav zahtev bila je tragedija koja se dogodila nakon utakmice Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala, kada su tokom slavlja i velike gužve život izgubile četiri osobe, dok policija i službe bezbednosti nisu uspele da kontrolišu masu.

FIFA je ozbiljno razmotrila zahtev meksičkih vlasti i u petak stupila u kontakt sa Fudbalskim savezom Engleske i predstavnicima domaćina. U jednom trenutku izgledalo je da će utakmica zaista biti pomerena, a čak su i drugi učesnici turnira obavešteni o mogućim izmenama rasporeda.

Međutim, do preokreta je došlo nakon što su i Fudbalski savez Engleske i Fudbalski savez Meksika izrazili protivljenje promeni termina.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Englezi nisu želeli promenu zbog već isplaniranih priprema selektora Tomasa Tuhela, ali i zbog hiljada navijača koji su organizovali putovanja prema prvobitnom rasporedu. Na odluku su uticali i ugovori sa televizijskim emiterima širom sveta.

Ipak, vremenski uslovi i dalje predstavljaju ozbiljan problem. Meteorolozi najavljuju obilne padavine i grmljavinske oluje u vreme kada bi utakmica trebalo da počne, a prema bezbednosnim pravilima FIFA, meč mora biti prekinut ili odložen ukoliko se munje pojave u blizini stadiona.

Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni snimci snažnog nevremena koje je pogodilo Meksiko Siti, zbog čega organizatori i dalje pažljivo prate razvoj situacije.

Za sada, duel Meksika i Engleske ostaje zakazan prema prvobitnom rasporedu, ali mogućnost odlaganja početka utakmice i dalje nije isključena.

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