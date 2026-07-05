DRAMA PRED MEČ MEKSIKA I ENGLESKE! FIFA menjala plan zbog pritiska vlasti i straha od nove tragedije!
Prava drama dogodila se uoči utakmice osmine finala Mundijala između Meksika i Engleske, pošto je meksička vlada zatražila od FIFA da promeni termin odigravanja susreta na stadionu Asteka.
Iako se u prvi mah verovalo da je glavni razlog mogućeg pomeranja početka meča najavljena grmljavinska oluja, britanski "The Sun" tvrdi da je ključni pritisak stigao upravo od državnih vlasti Meksika.
Prema navodima ovog lista, visoki zvaničnici meksičke vlade još u četvrtak kontaktirali su FIFA i zatražili da se utakmica pomeri nekoliko sati ranije kako bi se izbegao mogući bezbednosni rizik.
Razlog za takav zahtev bila je tragedija koja se dogodila nakon utakmice Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala, kada su tokom slavlja i velike gužve život izgubile četiri osobe, dok policija i službe bezbednosti nisu uspele da kontrolišu masu.
FIFA je ozbiljno razmotrila zahtev meksičkih vlasti i u petak stupila u kontakt sa Fudbalskim savezom Engleske i predstavnicima domaćina. U jednom trenutku izgledalo je da će utakmica zaista biti pomerena, a čak su i drugi učesnici turnira obavešteni o mogućim izmenama rasporeda.
Međutim, do preokreta je došlo nakon što su i Fudbalski savez Engleske i Fudbalski savez Meksika izrazili protivljenje promeni termina.
Englezi nisu želeli promenu zbog već isplaniranih priprema selektora Tomasa Tuhela, ali i zbog hiljada navijača koji su organizovali putovanja prema prvobitnom rasporedu. Na odluku su uticali i ugovori sa televizijskim emiterima širom sveta.
Ipak, vremenski uslovi i dalje predstavljaju ozbiljan problem. Meteorolozi najavljuju obilne padavine i grmljavinske oluje u vreme kada bi utakmica trebalo da počne, a prema bezbednosnim pravilima FIFA, meč mora biti prekinut ili odložen ukoliko se munje pojave u blizini stadiona.
Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni snimci snažnog nevremena koje je pogodilo Meksiko Siti, zbog čega organizatori i dalje pažljivo prate razvoj situacije.
Za sada, duel Meksika i Engleske ostaje zakazan prema prvobitnom rasporedu, ali mogućnost odlaganja početka utakmice i dalje nije isključena.
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