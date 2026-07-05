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FIFA je dozvolila napadaču američke reprezentacije da nastupi u ponedeljak u Sijetlu, iako je u prethodnom meču protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Balogun je najpre postigao pobedonosni gol za SAD, a zatim je isključen posle kontroverzne VAR intervencije. Sudija Rafael Klaus prvobitno nije ni pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda usporenog snimka promenio odluku i poslao Amerikanca van terena.

Crveni karton je automatski donosio jednu utakmicu suspenzije, ali je FIFA naknadno utvrdila da, prema sopstvenim protokolima, VAR uopšte nije trebalo da interveniše u toj situaciji.

Američki savez po pravilima nije imao pravo na žalbu, ali je FIFA samostalno odlučila da Balogunu dozvoli nastup u narednom meču.

To je velika vest za Amerikance, pošto je Balogun sa tri gola najbolji strelac SAD na ovom Mundijalu.

Sjedinjene Američke Države će protiv Belgije igrati za plasman u četvrtfinale, sada sa svojim najefikasnijim igračem na raspolaganju.