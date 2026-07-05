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Britanski novinar Ben Džejkobs tvrdi da je Bela kuća intervenisala kod FIFA zbog crvenog kartona napadača reprezentacije SADFolarina Baloguna, dok iz svetske kuće fudbala odbacuju bilo kakav politički uticaj na odluku.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) ponovo se našla na meti kritika zbog navodnog mešanja politike u sport, nakon što su se pojavile informacije da je crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu poništen posle pritiska iz Bele kuće.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Ugledni britanski novinar Ben Džejkobs objavio je da je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država navodno direktno kontaktirala FIFA, zahtevajući od predsednika organizacije Đanija Infantina da preispita odluku o isključenju Baloguna.

- Bela kuća direktno je pozvala FIFA da zahteva od Đanija Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna - naveo je Džejkobs.

Prema njegovim saznanjima, FIFA je potom odluku obrazložila mišljenjem svog nezavisnog disciplinskog tela. Iz izvora bliskih svetskoj kući fudbala poručeno je da politički pritisci nisu mogli da utiču na konačan epilog, uz obrazloženje da je disciplinsko veće postupalo u skladu sa svojim ovlašćenjima predviđenim članom 27 pravilnika i da je u svom radu potpuno nezavisno.

Ipak, sama tvrdnja o mogućoj intervenciji iz Bele kuće izazvala je burne reakcije u sportskoj javnosti, koja već duže vreme optužuje FIFA i njenog predsednika Đanija Infantina za narušavanje principa na kojima bi sport trebalo da počiva.

Kritičari podsećaju da FIFA godinama ističe kako se zalaže za zaštitu sportskih vrednosti, ljudskih prava i strogo razdvajanje politike od sporta. Zbog toga su navodi o mogućem političkom uticaju na disciplinske odluke izazvali dodatne polemike.

Za sada nema zvanične potvrde da je zahtev iz Bele kuće imao bilo kakav uticaj na odluku FIFA, a svetska kuća fudbala ostaje pri stavu da je postupak sproveden isključivo u skladu sa važećim pravilima.

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