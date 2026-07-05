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Fudbalske reprezentacije Brazila i Norveške od 22 časa u Nju Džersiju igraju utakmicu osmine finala na Svetskom prvenstvu.

Biće ovo njihova peta međusobna utakmica, a neverovatno zvuči podatak da Brazil nikada nije slavio.

Norveška je jedina zemlja na svetu koja nema poraz od Brazila.

Doduše, poslednji meč su odigrali pre 20 godina, ali je zaista čudno da "Kanarinci" nikada nisu savladali "Vikinge".

Norveška je slavila dva puta, jednom u prijateljskoj utakmici (4:2 - 1997) i na Svetskom prvenstvu 1998. godine (2:1). Dva puta su igrali nerešeno 1:1 (1988 i 2006. godine) u prijateljskim utakmicama.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport