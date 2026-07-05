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Kristijano Ronaldo potvrdio je da je ovo njegovo poslednje Svetsko prvenstvo, prenose engleski mediji.

Portugalski 41-godišnji as igra svoje šesto Svetsko prvenstvo, nakon što je debitovao još 2002. godine.

Kristijano Ronaldo na meču Portugal - Hrvatska Foto: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Latin Sport Images / Alamy / Profimedia

 Praktično, Ronaldo bi poslednji meč mogao da odigra već u ponedeljak kada Portugal u osmini finala igra protiv Španije.

Na pitanje novinara pred meč sa Španijom, Ronaldo je bio direktan.

"Da, ovo je moj poslednji Mundijal".

Međutim, to još uvek ne znači i kraj karijere.

"Završiću kad ja budem hteo, ne kada vi hoćete. Bez obzira da li budem igrao ili ostao na klupi, uticaj se neće promeniti."

Ronaldo je od debija do danas odigrao 232 utakmice za nacionalni tim.

Portugal i Španija igraju u ponedeljak od 21 čas utakmicu osmine finala.

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