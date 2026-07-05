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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio se FIFA nakon odluke da uslovno suspenduje američkog reprezentativca Folarina Baloguna, čime mu je omogućeno da nastupi u osmini finala Mundijala protiv Belgije.

- Hvala FIFA što je učinila ono što je bilo ispravno i što je ispravila veliku nepravdu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Balogun je direktan crveni karton dobio pre tri dana na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, nakon što je nagazio Tarika Muharemovića.

FIFA je saopštila da je, primenom člana 27 Disciplinskog pravilnika, sprovođenje automatske suspenzije odloženo na uslovni period od godinu dana. Ukoliko Balogun u tom periodu ponovi prekršaj slične prirode i težine, kazna će biti aktivirana, nezavisno od eventualnih novih disciplinskih mera.

Američki napadač je sa tri postignuta gola trenutno najbolji strelac reprezentacije SAD na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Reprezentacija SAD će u utorak od 2.00 časa po srednjoevropskom vremenu u Sijetlu igrati protiv Belgije u osmini finala Svetskog prvenstva.

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