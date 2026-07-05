SKANDAL ILI PRAVDA? FIFA napravila haos na Mundijalu, Tramp odmah reagovao!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zahvalio se FIFA nakon odluke da uslovno suspenduje američkog reprezentativca Folarina Baloguna, čime mu je omogućeno da nastupi u osmini finala Mundijala protiv Belgije.
- Hvala FIFA što je učinila ono što je bilo ispravno i što je ispravila veliku nepravdu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Balogun je direktan crveni karton dobio pre tri dana na utakmici protiv Bosne i Hercegovine, nakon što je nagazio Tarika Muharemovića.
FIFA je saopštila da je, primenom člana 27 Disciplinskog pravilnika, sprovođenje automatske suspenzije odloženo na uslovni period od godinu dana. Ukoliko Balogun u tom periodu ponovi prekršaj slične prirode i težine, kazna će biti aktivirana, nezavisno od eventualnih novih disciplinskih mera.
Američki napadač je sa tri postignuta gola trenutno najbolji strelac reprezentacije SAD na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.
Reprezentacija SAD će u utorak od 2.00 časa po srednjoevropskom vremenu u Sijetlu igrati protiv Belgije u osmini finala Svetskog prvenstva.
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