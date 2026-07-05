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Presedan FIFA da suspenduje kaznu i omogući Folarinu Balogunu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala imao je odjek širom sveta.

Napadaču je suspenzija usled crvenog kartona praktično ukinuta i kazna preinačena u uslovnu što predstavlja jedinstven slučaj na Svetskim prvenstvima, a ovakav rasplet je očekivano izazvao reakciju Belgije.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Tim povodom Belgijanci su izdali saoopštenje:

- Fudbalski savez Belgije sa zaprepašćenjem je reagovao na odluku FIFA da suspendovani američki fudbaler Folarin Balogun ipak dobije pravo nastupa na utakmici SAD – Belgija, koja se igra u ponedeljak, 6. jula, od 17 časova po lokalnom vremenu u Sijetlu.

FIFA svoju odluku zasniva na članu 27 Disciplinskog pravilnika FIFA. U tom članu se navodi da Disciplinska komisija FIFA može da odluči da suspenduje izvršenje prethodno izrečene disciplinske mere.

Međutim, član 66.4 istog Disciplinskog pravilnika FIFA izričito propisuje da crveni karton (isključenje) automatski povlači suspenziju za narednu utakmicu, što je bio slučaj i sa svim prethodnim crvenim kartonima na ovom Svetskom prvenstvu.

Pored toga, ova odluka direktno je suprotna odredbama Pravilnika takmičenja za Svetsko prvenstvo FIFA 2026, konkretno članu 10.5, koji glasi:

‘Ako igrač ili član stručnog štaba bude isključen zbog direktnog ili indirektnog crvenog kartona (drugog žutog kartona), automatski će biti suspendovan za narednu utakmicu svoje reprezentacije. Pored toga, mogu biti izrečene i dodatne sankcije.’

Automatski karakter suspenzije dodatno je naglašen u posebnom Cirkularnom pismu FIFA broj 16 za Svetsko prvenstvo 2026, koje je 12. maja 2026. godine dostavljeno svim reprezentacijama učesnicama.

Ovo pravilo se takođe ponavlja na svakom sastanku za koordinaciju utakmice koji prethodi mečevima Svetskog prvenstva, kao i u svim prezentacijama i radionicama koje FIFA organizuje za učesnike turnira.

Kako bi zaštitio legitimna prava svih reprezentacija učesnica, kao i principe fer-pleja u našem sportu, kako na ovom tako i na budućim Svetskim prvenstvima, FS Belgije će nastaviti detaljno da proučava ovaj slučaj - navedeno je u saopštenju.

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