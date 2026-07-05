Fudbaleri Brazila i Norveške sastaju se u utakmici osmine finala Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL 2026
SRAMOTA! ZAR SE OVAKO IZVODI PENAL? Zvezda Brazila se pošteno obrukao...
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Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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Oboren je Kunja, sudija je odmahnuo rukom, ali je VAR provera promenila njegovu odluku.
Odgovornost je preuzeo Bruno Gimaraeš, ali bolje da nije.
Prišao je nonšalatno lopti i očajno izveo kazneni udarac,
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