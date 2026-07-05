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U 12. minutu dosuđen je penal za Brazil posle VAR provere.

Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Oboren je Kunja, sudija je odmahnuo rukom, ali je VAR provera promenila njegovu odluku.

Odgovornost je preuzeo Bruno Gimaraeš, ali bolje da nije.

Prišao je nonšalatno lopti i očajno izveo kazneni udarac,

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