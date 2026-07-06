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Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u četvrtfinale Svetskog prventstva, pošto je večeras u osmini finala, u Ist Raderfordu pobedila selekciju Brazila 2:1.

Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

 Prednost Norveškoj doneo je Erling Haland golom u 79. minutu, da bi isti igrač povećao rezultat pogotkom u 90. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Brazila Nejmar pogotkom iz penala u 10. minutu nadoknade drugog poluvremena.

Reprezentacija Norveške će u četvrtfinalu, u Majamiju igrati protiv pobednika duela između selekcija Meksika i Engleske.

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