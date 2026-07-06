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Fudbaleri Engleske od dva časa posle ponoći igraju protiv Meksika u osmini finala na Svetskom prvenstvu.

Utakmica se igra na kultnom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju.

1/6 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: Hakan AkgÃ¼n / AFP / Profimedia, Eurokinissi / Zuma Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Stadion u glavnom gradu Meksika čuven je i po tome što se nalazi na čak 2.240 metara nadmorske visine, što predstavlja ogroman problem onima koji se nisu privikli na takve uslove.

Međutim, kada su Englezi u pitanju, pomenuti stadion ima dodatno posebno značenje.

Upravo je na njemu 1986. godine odigrana jedna od najčuvenijih, ako ne i najčuvenija utakmica u istoriji Mundijala.

Stadion Asteka koji sada prima 87.000 navijača, tada je mogao da primi nešto preko 114.000.

I tog 22. juna 1986. godine na tribina je bilo prisutno 114.580 navijača kako bi videli četvrtfinalni meč između Argentine i Engleske.

Bila je to utakmica koja je ušla u anale zbog golova Dijega Armanda Maradone.

Maradona je u 51. minutu doveo Argentinu u vođstvo čuvenom "Božijom rukom", svakako najkontroverznijim golom u istoriji fudbala.

Samo četiri minuta kasnije usledio je "gol Milenijuma", kada je Maradona nanizao nekolicinu fudbalera Engleske.

Počasni pogodak za Engleze postigao je Gari Lineker u 81. minutu.

Utakmica je imala i političku pozadinu, pošto su četiri godine ranije Argentina i Engleska vodile rat oko Foklandskih ostrva, ili Malvinskih ostrva, kako ih zovu Argentinci.

Danas, 40 godina kasnije, Engleska igra na istom, doduše renoviranom, stadionu.