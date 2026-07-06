MARADONIN DUH LEBDI NAD ENGLEZIMA: "Gordi albion" se posle 40 godina vraća na mesto zločina
Fudbaleri Engleske od dva časa posle ponoći igraju protiv Meksika u osmini finala na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na kultnom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju.
Stadion u glavnom gradu Meksika čuven je i po tome što se nalazi na čak 2.240 metara nadmorske visine, što predstavlja ogroman problem onima koji se nisu privikli na takve uslove.
Međutim, kada su Englezi u pitanju, pomenuti stadion ima dodatno posebno značenje.
Upravo je na njemu 1986. godine odigrana jedna od najčuvenijih, ako ne i najčuvenija utakmica u istoriji Mundijala.
Stadion Asteka koji sada prima 87.000 navijača, tada je mogao da primi nešto preko 114.000.
I tog 22. juna 1986. godine na tribina je bilo prisutno 114.580 navijača kako bi videli četvrtfinalni meč između Argentine i Engleske.
Bila je to utakmica koja je ušla u anale zbog golova Dijega Armanda Maradone.
Maradona je u 51. minutu doveo Argentinu u vođstvo čuvenom "Božijom rukom", svakako najkontroverznijim golom u istoriji fudbala.
Samo četiri minuta kasnije usledio je "gol Milenijuma", kada je Maradona nanizao nekolicinu fudbalera Engleske.
Počasni pogodak za Engleze postigao je Gari Lineker u 81. minutu.
Utakmica je imala i političku pozadinu, pošto su četiri godine ranije Argentina i Engleska vodile rat oko Foklandskih ostrva, ili Malvinskih ostrva, kako ih zovu Argentinci.
Danas, 40 godina kasnije, Engleska igra na istom, doduše renoviranom, stadionu.