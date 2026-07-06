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Fudbalski savez Belgije (RBFA) saopštio je da "istražuje sve potencijalne opcije" nakon odluke Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da samo uslovno suspenduje reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Folarina Baloguna, zbog crvenog kartona dobijenog u meču protiv Bosne i Hercegovine, i time mu omogući da igra u predstojećoj utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Belgije.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

"Ova odluka je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Pravilnika o takmičenjima na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine. Kako bi se zaštitila legitimna prava svih timova učesnika i zaštitili osnovni principi fer-pleja u našem sportu, kako na ovom Svetskom prvenstvu u fudbalu, tako i na budućim izdanjima turnira, RBFA istražuje sve moguće opcije", piše u saopštenju Fudbalskog saveza Belgije.

Balogun, koji je sa tri postignuta gola najbolji strelac reprezentacije SAD-a na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, je u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton, nakon što je nespretno nagazio na skočni zglob Tarika Muharemovića.

Američki napadač je samim tim trebalo da bude suspendovan za naredni meč reprezentacije SAD-a, što će biti duel osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Belgije, ali je Fifa ipak odlučila da Balogun svoju kaznu odradi uslovno, čime mu je omogućeno da igra u meču protiv Belgije.

"Izvršenje suspenzije odloženo je na probni period od godinu dana, a ukoliko Balogun tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj", piše u saopštenju Fife.

Reprezentacije Belgije i SAD-a sastaće se u utorak od 2 časa u Sijetlu, u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva.