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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp intervenisao je u ime američkog fudbalera Folarina Baloguna, čija je suspenzija zbog crvenog kartona ukinuta što mu omogućava da igra narednu utakmicu Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun, koji je sa tri postignuta gola najbolji strelac reprezentacije SAD na Svetskom prvenstvu, dobio je direktan crveni karton u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine nakon što je nespretno nagazio na skočni zglob Tarika Muharemovića.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Crveni karton automatski povlači suspenziju od jedne utakmice, ali je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) u nedelju objavila da je suspenzija ukinuta, što je izazvalo pohvale Trampa i bes u taboru reprezentacije Belgije.

Tramp je pozvao predsednika Fifa Đanija Infantina posle utakmice tražeći da Fifa preispita crveni karton, navela je za agenciju AP osoba upoznata sa tim pozivom koja je govorila pod uslovom anonimnosti jer nije ovlašćena da javno govori o ovom pitanju.

"Hvala Fifi što je uradila ono što je ispravno i ispravila veliku nepravdu", napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Fudbalski savez Belgije je saopštio da je "zaprepašćen" tom odlukom, dok je selektor Belgije Rudi Garsija ismejao.

"Nisam znao da je u kancelarijama Fifa 5. jul isto što i 1. april u Evropi", rekao je Garsija.

"Belgijski savez ne brani sebe, on ne štiti nacionalni tim, on brani fudbal uopšte, brani svoj integritet, svoju etiku. Mislim da je ovo prvi put u istoriji Svetskog prvenstva da postoji ovakva odluka", dodao je on.

Garsija nije želeo da odgovori na pitanje o eventualnoj žalbi Sudu za sportsku arbitražu (CAS) ili o tome da li misli da je Tramp uticao na odluku Fifa.

"Kako bi se zaštitila legitimna prava svih timova učesnika i zaštitili osnovni principi fer-pleja u našem sportu, kako na ovom Svetskom prvenstvu u fudbalu, tako i na budućim izdanjima turnira, RBFA istražuje sve moguće opcije", piše u saopštenju Fudbalskog saveza Belgije.

Selektor SAD Maurisio Poketino pozdravio je ovaj potez Fifa.

"Bili smo dovoljno kažnjeni protiv Bosne i Hercegovine time što smo 30 minuta igrali sa 10 igrača, u odluci koja je bila potpuno nepravedna", rekao je on.

Fudbalski savez SAD saopštio da Balogun neće biti dostupan za komentare, ali je sam igrač na društvenim mrežama objavio svoju sliku ispred američkih navijača sa muzičkom podlogom pop singla Majkla Džeksona "Bad" (Loš).

Fifa je u nedelju saopštila da je "izvršenje suspenzije odloženo na probni period od godinu dana, a ukoliko Balogun tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj". ; Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između SAD i Belgije igra se u utorak od 2.00 u Sijetlu.