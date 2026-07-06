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Selektor Norveške Stole Solbaken izjavio je da verovatno svi građani Norveške proživljavaju noć svog života nakon što je ta fudbalska reprezentacija pobedila Brazil i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Mislim da svi građani Norveške proživljavaju noć svog života. Neki ljudi kažu da smo zauvek promenili Norvešku. Verovatno će slaviti nedelju dana ili tako nešto", rekao je Solbaken posle utakmice.

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se prvi put u svojoj istoriji u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala, u Ist Raderfordu pobedila selekciju Brazila 2:1.

"Utakmica je bila pravi triler, moglo je da ode na bilo koju stranu. Ali odigrali smo dobru, taktičku utakmicu. Imali smo nekoliko izgubljenih lopti koje su mogle da nas koštaju, ali sve u svemu, otišlo je u našu korist i treba da budemo prokleto ponosni na to", rekao je Solbaken.

"Zašto je otišlo u našu korist? Pa, mi igramo, pomalo kao Mančester Siti protiv Real Madrida. Oni se povuku i oslanjaju se na kontranapade, a mi moramo da ih slomimo i izmorimo. Jer to je ono u čemu smo najbolji, i mislim da smo to dobro uradili", dodao je selektor Norveške.

Oba gola za Norvešku postigao je Erling Haland, u 79. minut i 90. minutu, tako da je stigao do brojke od sedam postignutih golova na ovom turniru.

"Možda će ovo ispisati istoriju u Norveškoj. Svi samo treba da uživaju. Ovo je jednostavno lud dan. To je jedan od najluđih dana u istoriji Norveške. Samo uživajte, uživajte u trenutku", rekao je Haland.

Haland je postigao gol u svakoj od poslednjih 14 utakmica za Norvešku, postigavši 27 golova. On je postigao ukupno 62 gola na 54 utakmice za nacionalni tim. ; "Tako to obično kod mene ide. Ako dobijem priliku ili dve, to se obično završi golom. Ne znam kako to radim, ali pokušavam da budem fokusiran od početka do kraja i čekam svoju šansu. Govorim sebi da će šansa doći", rekao je Haland.

"Savršeno su obe ušle u brazilsku mrežu, pogotovo drugi pogodak kada je lopta prošla kraj stative... Dostigao sam vrhunac nekoliko puta tokom ovog turnira, ali ovo je bio novi vrhunac", dodao je on.

Kasni jedanaesterac Nejmara, koji je došao u desetom minutu sudijske nadoknade vremena, bio je ništa više do uteha pošto je Brazil doživeo svoje najranije ispadanje sa Svetskog prvenstva još od 1990. godine.

"Nismo uspeli da realizujemo prilike koje jesmo stvorili. Imali smo penal, imali smo i neke druge šanse, ali to vam je Svetsko prvenstvo. Oni koji naprave najmanje grešaka mogu da prođu u sledeću rundu i da budu pobednici", rekao je kapiten Brazila Markinjos.

Reprezentacija Norveške će u četvrtfinalu u Majamiju igrati protiv pobednika duela između selekcija Meksika i Engleske.