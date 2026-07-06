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Brazilski fudbaler Nejmar saopštio je da se povlači iz reprezentacije, nakon što je njegov tim izgubio od Norveške u osmini finala Svetskog prvenstva.

Ovaj 34-godišnjak je postigao kasni utešni gol sa penala u porazu Brazila od 1:2, što je označilo najranije ispadanje Brazila sa Svetskog prvenstva još od 1990. godine.

Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

 Emotivni Nejmar se srušio na zemlju u suzama nakon poslednjeg zvižduka na stadionu MetLajf u Nju Džersiju, pre nego što su ga saigrači tešili.

"Probao sam, probao sam. Sada je gotovo. Počeo sam ovde, završio sam ovde", rekao je on za Globo, a preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Nejmar je debitovao za Brazil protiv Sjedinjenih Američkih Država u prijateljskoj utakmici na stadionu MetLajf u avgustu 2010. godine, postigavši tada svoj prvi u dresu nacionalnog tima.

Nejmar, koji se polednjih godina mučio sa povredama, završava svoju reprezentativnu karijeru kao najbolji strelac Brazila svih vremena sa 80 golova, tri više od Pelea.

Njegov gol u sudijskoj nadoknadi vremena na meču protiv Norveške učinio ga je tek drugim Brazilcem, uz Pelea, koji je postigao gol na četiri Svetska prvenstva. ; Nejmarovih 130 nastupa za svoju zemlju nalazi se na drugom mestu iza Kafua (142) na večitoj listi Brazila.

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