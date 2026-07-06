SUROVO NESLAVAN KRAJ: Nejmar objavio da se povlači iz reprezentacije Brazila na stadionu na kome je debitovao
Brazilski fudbaler Nejmar saopštio je da se povlači iz reprezentacije, nakon što je njegov tim izgubio od Norveške u osmini finala Svetskog prvenstva.
Ovaj 34-godišnjak je postigao kasni utešni gol sa penala u porazu Brazila od 1:2, što je označilo najranije ispadanje Brazila sa Svetskog prvenstva još od 1990. godine.
Emotivni Nejmar se srušio na zemlju u suzama nakon poslednjeg zvižduka na stadionu MetLajf u Nju Džersiju, pre nego što su ga saigrači tešili.
"Probao sam, probao sam. Sada je gotovo. Počeo sam ovde, završio sam ovde", rekao je on za Globo, a preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).
Nejmar je debitovao za Brazil protiv Sjedinjenih Američkih Država u prijateljskoj utakmici na stadionu MetLajf u avgustu 2010. godine, postigavši tada svoj prvi u dresu nacionalnog tima.
Nejmar, koji se polednjih godina mučio sa povredama, završava svoju reprezentativnu karijeru kao najbolji strelac Brazila svih vremena sa 80 golova, tri više od Pelea.
Njegov gol u sudijskoj nadoknadi vremena na meču protiv Norveške učinio ga je tek drugim Brazilcem, uz Pelea, koji je postigao gol na četiri Svetska prvenstva. ; Nejmarovih 130 nastupa za svoju zemlju nalazi se na drugom mestu iza Kafua (142) na večitoj listi Brazila.