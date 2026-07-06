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Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je da njegova ekipa nije zaslužila da izgubi od selekcije Norveške u osmini finala Svetskog prvenstva, ali je i istakao da će iskoristiti taj poraz "kao gorivo za novi ciklus".

"Ovo je razočaravajući rezultat i svi smo veoma tužni. Mislim da nismo zaslužili da izgubimo, ali moramo to da prihvatimo. To je fudbal, to je sport. Ponekad morate da se nosite sa tugom i gorkim ukusom poraza", rekao je Ančeloti, preneli su američki mediji.

Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Brazila nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala izgubila od Norveške sa 1:2.

Ovo je najranije ispadanje Brazila sa Svetskog prvenstva još od 1990. godine.

"Ovo je bila sjajna grupa i moram da zahvalim svojim igračima, radili su zaista naporno. Ali, iskoristićemo ovaj poraz kao gorivo za novi ciklus. Svi su duboko tužni, kao što su i navijači. Normalno je imati takva osećanja, ali ono što moramo da uradimo jeste da reagujemo ispravno", istakao je Ančeloti.

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Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport