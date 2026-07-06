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Od starta Svetskog prvenstva, pored trke za trofej najbolje reprezentacije, gledamo i uzbudljivu trku za "zlatnu kopačku", odnosno najboljeg strelca.

I trenutno je trka više nego izjednačena.

1/15 Vidi galeriju Trka za najboljeg strelca na Svetskom prvenstvu Foto: Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Posle utakmice Brazil - Norveška, u kojoj je Erling Haland postigao dva gola, stanje na vrhu se zakuvalo.

Čak trojica fudbalera imaju na svom kontu po sedam pogodaka - Kilijan Mbape, Lionel Mesi i pomenuti Haland.

Jedina razlika je u tome da je Mbape upisao i dve asistencije, dok u istoj koloni kod igrača Argentine i Norveške stoji nula.

Sve tri selekcije su se plasirale u osminu finala, potom su Francuska i Norveška uspešno prošle u četvrtfinale, a taj posao tek očekuje Argentinu kojoj je protivnik Egipat. Spoj gola Mesija i prolaz Argentine svakako je najbolji scenario za "Gaučose".

Treba dodati i da ih u stopu prati Hari Kejn. Kapiten Engleske je protiv Meksika upisao novi gol, njegov šesti.