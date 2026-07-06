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Portugalski trener Karlos Keiroš povukao sa mesta selektora Gane posle samo tri meseca na toj funkciji, a nakon što je ta selekcija takmičenje na Svetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala.

Kolumbija - Gana, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Gana je zauzela treće mesto u Grupi L Svetskog prvenstva, a potom je poražena od Kolumbije sa 1:0 u prvoj rundi nokaut faze.

Za 73-godišnjeg Keiroša ovo je bilo peto Svetsko prvenstvo, a na najvećem turniru je, pre Gane, vodio Iran, Portugal i Egipat.

Bivši trener Mančester junajteda bio je jedan od dvojice selektora na Svetskom prvenstvu koji su napustili funkciju u nedelju, pošto se i Jordan rastao sa selektorom Džamalom Selamijem nakon njihovog zauzimanja četvrtog mesta u grupi J.

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Mundijač - Navijači Meksika Izvor: Kurir