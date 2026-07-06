NEVEROVATNO PROKLETSTVO BRAZILA SE NASTAVLJA! Agonija traje već 24 godine: Kad nalete na Evropljane, kraj je uvek isti!
Fudbalski svet u neverici gleda šta se događa sa nekada neprikosnovenim Brazilom!
"Selesao" je doživeo novi bolan šamar na Svetskom prvenstvu, pošto ga je Norveška eliminisala u osmini finala Mundijala 2026. pobedom od 2:1 i tako produžila jednu od najneverovatnijih negativnih serija u istoriji fudbala.
Naime, Brazil je sedmi put zaredom ostao bez pobede protiv evropske reprezentacije u završnici Svetskog prvenstva, a čak 24 godine nije uspeo da izbaci nijednu selekciju sa Starog kontinenta u nokaut fazi.
Poslednji put kada su Brazilci slavili protiv evropskog rivala u eliminacionom delu Mundijala bilo je još davne 2002. godine, kada su u finalu savladali Nemačku (2:0) i osvojili petu, za sada poslednju titulu svetskog prvaka.
Od tada – samo razočaranja!
2006 – Francuska (četvrtfinale) – 0:1
2010 – Holandija (četvrtfinale) – 1:2
2014 – Nemačka (polufinale) – 1:7
2014 – Holandija (meč za treće mesto) – 0:3
2018 – Belgija (četvrtfinale) – 1:2
2022 – Hrvatska (četvrtfinale) – 1:1, 2:4 posle penala
2026 – Norveška (osmina finala) – 1:2
Od Japana i Južne Koreje 2002. godine prošle su pune 24 godine, a jedna stvar se nije promenila – kad Brazil u nokaut fazi Mundijala naleti na evropsku reprezentaciju, kraj je gotovo uvek isti.