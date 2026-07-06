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Fudbalski svet u neverici gleda šta se događa sa nekada neprikosnovenim Brazilom!

"Selesao" je doživeo novi bolan šamar na Svetskom prvenstvu, pošto ga je Norveška eliminisala u osmini finala Mundijala 2026. pobedom od 2:1 i tako produžila jednu od najneverovatnijih negativnih serija u istoriji fudbala.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Naime, Brazil je sedmi put zaredom ostao bez pobede protiv evropske reprezentacije u završnici Svetskog prvenstva, a čak 24 godine nije uspeo da izbaci nijednu selekciju sa Starog kontinenta u nokaut fazi.

Poslednji put kada su Brazilci slavili protiv evropskog rivala u eliminacionom delu Mundijala bilo je još davne 2002. godine, kada su u finalu savladali Nemačku (2:0) i osvojili petu, za sada poslednju titulu svetskog prvaka.

Od tada – samo razočaranja!

2006 – Francuska (četvrtfinale) – 0:1

2010 – Holandija (četvrtfinale) – 1:2

2014 – Nemačka (polufinale) – 1:7

2014 – Holandija (meč za treće mesto) – 0:3

2018 – Belgija (četvrtfinale) – 1:2

2022 – Hrvatska (četvrtfinale) – 1:1, 2:4 posle penala

2026 – Norveška (osmina finala) – 1:2

Od Japana i Južne Koreje 2002. godine prošle su pune 24 godine, a jedna stvar se nije promenila – kad Brazil u nokaut fazi Mundijala naleti na evropsku reprezentaciju, kraj je gotovo uvek isti.