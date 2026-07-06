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Jedanaesterac koji je trebalo da pogura Brazil ka pobedi i plasmanu u četvrtfinale Mundijala pretvorio se u noćnu moru iz koje se "Selesao" nije probudio.

Jedna odluka Karla Anćelotija zapalila je Brazil! Umesto Vinisijusa, penal je izveo Bruno Gimaraeš – a ostatak je istorija.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Već u 14. minutu "Selesao" je dobio idealnu priliku da povede protiv Norveške. Svi su očekivali da loptu na belu tačku uzme Vinisijus Žunior, prva zvezda Brazila i jedan od najboljih igrača sveta.

Ali nije.

Loptu je uzeo Bruno Gimaraeš, zaleteo se karakterističnim sitnim koracima i šutirao pravo u golmana Orjana Nilanda, koji je bez većih problema odbranio udarac.

Samo nekoliko minuta kasnije društvene mreže eksplodirale su od jednog pitanja: Zašto Vinisijus nije preuzeo odgovornost?

Posle utakmice fudbaler Real Madrida odlučio je da stavi tačku na spekulacije.

"Nikada ne bežim od odgovornosti. Izvodim penale u Real Madridu kada je potrebno, a i u reprezentaciji kada je potrebno. Selektor je izabrao Bruna", rekao je Vinisijus.

Na taj način jasno je poručio da odluka nije bila njegova, već selektora Karla Anćelotija.

Italijanski stručnjak potom je objasnio zbog čega je upravo Bruno Gimaraeš dobio poverenje.

"Napravili smo statističku analizu. Nejmar je bio prvi izbor, zatim Rafinja, a među igračima koji su u tom trenutku bili na terenu procenili smo da je Bruno najbolja opcija", rekao je Anćeloti, preuzimajući odgovornost za odluku.

Objašnjenje ipak nije umirilo navijače.

Španski mediji podsećaju da je Vinisijus redovno izvodio penale u Real Madridu pod Anćelotijem, dok je Bruno Gimaraeš tokom seniorske karijere šutirao veoma mali broj jedanaesteraca. Upravo zbog toga mnogima nije bilo jasno zašto je odgovornost poverena vezisti Njukasla u najvažnijoj utakmici godine.

Britanski mediji pišu da je odbranjeni penal potpuno promenio tok meča, dok su navijači na društvenim mrežama žestoko kritikovali i Bruna i stručni štab. Pojedini su ocenili da je upravo taj promašaj bio trenutak u kojem je Brazil izgubio kontrolu nad utakmicom.

Na kraju je usledila surova kazna. Erling Haland je sa dva gola odveo Norvešku u četvrtfinale, Nejmar je u nadoknadi samo ublažio poraz sa bele tačke, a jedno pitanje nastaviće da proganja Brazilce još dugo:

Šta bi bilo da je penal šutirao Vinisijus?