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Među osnovnim podacima fudbalera koji nastupaju na Svetskom prvenstvu stoji i ime kluba iz kojeg dolaze.

Međutim, u slučaju golmana Norveške Erjana Nilanda taj podatak ne možete da pronađete.

1/6 Vidi galeriju Erjan Niland, Mundijal 2026 Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, PHD PRESS / imago sportfotodienst / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Razlog je sasvim jednostavan, ovaj 35-godišnji golman nema klub. Da slučaj bude neverovatniji, ostao je bez posla pre samo šest dana. Ili tačnije, šest dana pre nego je zaustavio Brazil i eliminisao ga sa Mundijala.

Napravio je niz velikih odbrana, među kojima se izdvajaju odbranjeni penal Brunu Gimaraešu i šut Endrika u situaciji jedan na jedan.

Svakako je Niland ovom utakmicom skrenuo pažnju na sebe, a klubovi koji žele da ga angažuju to mogu da urade potpuno besplatno!

Njemu je 30. juna istekao ugovor sa Seviljom, pa je trenutno bez posla.

Erjan je rođen 1990. godine u mestu Volda, selu od 7.000 stanovnika na zapadu Norveške.

Trenirao je rukomet i alpsko skijanje, pre nego se opredelio za fudbal.

Sa 17 godina je postao član Hoda, za koji je branio narednih pet sezona. Proveo je dve godine u Moldeu, a zatim je krenula njegova inostrana karijera. Ingolštat, Aston Vila, Norič siti, Bornmut, Reding, Lajpcig i potom Sevilja od 2023. godine.

Član je reprezentacije Norveške od 2013. godine i do sada je upisao 74 nastupa.

Sa 35 godina i 279 dana na meču protiv Iraka je postao najstariji ikada reprezentativac Norveške na Mundijalima.

Penal koji je odbranio Gimaraešu bio je sedmi u karijeri od 40 koji su mu šutirali. Svoje umeće u odbrani penala pripisuje decenijskoj saradnji na metalnom treningu sa jednim specijalistom iz Norveške.