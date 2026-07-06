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Poznati su prvi četvrtfinalni parovi!

Francuska, Maroko, Norveška i Engleska prve su reprezentacije koje su obezbedile plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva i napravile još jedan korak ka borbi za najveći trofej u svetskom fudbalu.

Francuzi su se znatno teže od očekivanog domogli četvrtfinala, pošto su u meču sa Paragvajem slavili minimalnim rezultatom 1:0. Presudio je jedanaesterac koji je sigurno realizovao Kilijan Embape, čime je Francuska nastavila svoj put na turniru.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Za razliku od njih, Maroko je odigrao jedan od najubedljivijih mečeva nokaut faze. Afrička selekcija je potpuno nadigrala Kanadu i trijumfovala sa ubedljivih 3:0, potvrdivši da se nalazi u sjajnoj formi i među najboljih osam na svetu.

Na drugoj strani žreba viđeno je i najveće iznenađenje dosadašnjeg toka Mundijala - Norveška je eliminisala Brazil. Heroj istorijskog trijumfa bio je Erling Haland, koji je sa dva pogotka odveo svoju selekciju u četvrtfinale i izazvao pravi šok u fudbalskom svetu.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Jedan od najneizvesnijih mečeva dosadašnjeg turnira odigrali su Engleska i Meksiko. Englezi su u pravoj drami, uz dva gola Džuda Belingema i pogodak Harija Kejna, uspeli da savladaju jednog od domaćina rezultatom 3:2 i obezbede plasman među osam najboljih.

Francuska će u borbi za polufinale igrati protiv Maroka, dok će u drugom delu kostura Norveška odmeriti snage sa Engleskom.

Do kraja osmine finala ostalo je da budu odigrani dueli Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, odnosno Španije i Portugala, čiji će pobednici kompletirati jedan deo kostura.

Na drugoj strani nokaut faze na programu su još susreti Argentine i Egipta, kao i Švajcarske i Kolumbije. Tek po završetku tih susreta biće kompletirana četvrtfinalna faza i definisan ceo put ka finalu Svetskog prvenstva.

kostur Mundijala Foto: Screenshot