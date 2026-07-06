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Selektor Meksika Havijer Agire izjavio je danas da nema šta da zameri svom timu posle poraza od Engleske u osmini finala Svetskog prvenstva.

"Ne mogu ništa da zamerim svom timu. Uradili smo sve što smo mogli, a oni su sjajan tim. Ovo je vrhunski nivo, ne smete da pravite greške jer će vas one skupo koštati", rekao je Agire, prenosi sajt FIFA.

Meksiko nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je izgubio u Meksiko Sitiju od Engleske sa 2:3.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Rizikovali smo sa našim izmenama kako bismo iskoristili prednost igrača više, ali nismo uspeli u tome. Imam samo reči zahvalnosti za svačiju podršku", kazao je Agire.

Igrajući na velikoj nadmorskoj visini uz strastvenu podršku više od 80.000 navijača na stadionu Asteka, i sa igračem više tokom većeg dela drugog poluvremena, Meksiko je postigao dva gola, ali nije uspeo da izjednači i izgubio je sa 2:3.

Iako je Meksiko napravio korak napred u odnosu na ispadanje u grupnoj fazi u Kataru 2022. godine, poraz ostavlja gorak ukus za navijače te selekcije koji su se nadali da će videti prvo četvrtfinale Meksika od 1986, kada su poslednji put bili domaćini Svetskog prvenstva. ; Meksiko je od tada eliminisan u osmini finala čak osam puta.