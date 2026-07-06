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Na prepunoj "Asteki", pred više od 80.000 navijača, Engleska je posle prave drame savladala Meksiko sa 3:2 i prošla u četvrtfinale, u meču koji je imao bukvalno sve – golove, penale, crveni karton i potpuni haos na terenu.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Bio je to jedan od najhaotičnijih mečeva na turniru, sa konstantnim preokretima i velikim tenzijama, posebno nakon isključenja Džarela Kvansua, kada je Engleska ostala sa igračem manje.

Englezi su rano poveli golovima Džuda Belingema, koji je pogodio dva puta u kratkom razmaku i šokirao domaćina. Meksiko se vratio u život preko Hulijana Kinjonesa, ali je Hari Kejn sa penala ponovo doneo prednost Engleskoj.

Drama se nije tu završila – u nastavku meča viđen je još jedan jedanaesterac za Meksiko, koji je realizovao Raul Himenes, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz domaćina.

U samoj završnici, Engleska je uspela da sačuva prednost i preživi pakao na “Asteki”, u atmosferi koja je, prema pisanju stranih analitičara, bila “jedna od najvatrenijih na turniru”.