SLAVLJE ENGLEZA SE PRETVORILO U HOROR! Proslavljeni fudbaler pao preko reklama i doživeo užasnu povredu - hitno prebačen u bolnicu! (VIDEO)
Fudbaler Engleske Džordan Henderson povredio je zglob ruke dok je slavio pobedu svog tima u osmini finala Svetskog prvenstva nad Meksikom, otkrio je selektor Tomas Tuhel.
Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobedu, a nakon toga je fotografisan kako napušta teren na nosilima.
"Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna povreda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici", rekao je Tuhel BBC.
Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Meksiko Sitiju pobedila domaći Meksiko sa 3:2.
Selekcija Engleske će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil sa 2:1. Taj meč četvrtfinala igra se 11. jula u Majamiju.
Beta