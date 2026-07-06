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Fudbaler Engleske Džordan Henderson povredio je zglob ruke dok je slavio pobedu svog tima u osmini finala Svetskog prvenstva nad Meksikom, otkrio je selektor Tomas Tuhel.

Bizarna povreda iskusnog reprezentativca Engleske Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobedu, a nakon toga je fotografisan kako napušta teren na nosilima.

"Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna povreda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici", rekao je Tuhel BBC.

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Meksiko Sitiju pobedila domaći Meksiko sa 3:2.

Selekcija Engleske će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil sa 2:1.  Taj meč četvrtfinala igra se 11. jula u Majamiju.

Beta

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