Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Slušaj vest

Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu i omogući mu nastup u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije izazvala je potpuni haos u fudbalskom svetu.

Dok jedni ovu odluku nazivaju "ispravkom nepravde", drugi tvrde da je u pitanju opasan presedan koji ruši kredibilitet takmičenja i otvara vrata novim kontroverzama.

Posebnu težinu celoj situaciji dao je i bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji se oglasio na svojoj platformi Truth Social:

"Hvala FIFA-i što je učinila ono što je ispravno i ispravila veliku nepravdu!"

Njegova poruka odmah je postala viralna i dodatno razbuktala raspravu o odluci krovne svetske fudbalske organizacije.

Sa jedne strane, FIFA se brani pozivanjem na disciplinski pravilnik i članove koji omogućavaju odlaganje suspenzije uz određene uslove. Međutim, fudbalska javnost ostaje podeljena – deo smatra da je pravila moguće tumačiti preširoko, posebno u situacijama koje direktno utiču na eliminacionu fazu turnira.

Belgijska strana, prema navodima stranih medija, nije zadovoljna razvojem situacije i smatra da je odluka doneta na štetu sportskog integriteta takmičenja.

Belgijanci su oštro reagovali i poručili da se radi o “neprihvatljivom presedanu” i da razmatraju dalje korake pred sportskim sudom.

Pojedini analitičari idu i korak dalje, tvrdeći da ovakvi potezi stvaraju "utisak selektivne pravde" na najvećoj svetskoj sceni.

U američkom taboru, s druge strane, odluka je dočekana sa olakšanjem, jer Balogun ima važnu ulogu u timu i predstavlja jednog od ključnih igrača u nastavku turnira.

FIFA se za sada ne oglašava dodatno, ali je jasno da će ova odluka još dugo biti predmet rasprava, posebno zbog političkog konteksta koji joj je dodat nakon Trampove objave.