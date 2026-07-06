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Norveška je napravila jednu od najvećih senzacija Svetskog prvenstva i savladala Brazil rezultatom 2:1 u osmini finala, a apsolutni junak večeri bio je Erling Haland.

Napadač Norveške postigao je dva gola u samoj završnici meča, u 79. i 90. minutu, čime je srušio Brazil i odveo svoju reprezentaciju u četvrtfinale.

Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Međutim, prava eksplozija usledila je nakon poslednjeg sudijskog zvižduka – ovaj put na internetu.

Haland se oglasio na Instagramu kratkom porukom koja se referisala na istorijski uspeh Norveške i povratak na Svetsko prvenstvo posle čak 28 godina.

“Isplatilo se čekati 28 godina”, napisao je norveški napadač.

Njegova objava je za samo nekoliko sati prikupila gotovo pet miliona lajkova, a broj i dalje raste, što je izazvalo globalnu euforiju među navijačima i fanovima fudbala.

Haland, koji na turniru postiže gol na svakoj utakmici, sada ima impresivan učinak i potvrđuje status jednog od najdominantnijih napadača sveta.

Norveška sada ide u četvrtfinale gde je očekuje duel protiv Engleske, u još jednom spektaklu koji već sada privlači ogromnu pažnju fudbalske javnosti.

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