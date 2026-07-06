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Odmah nakon bolne eliminacije sa Mundijala, iskusni selektor Meksika Havijer Agire napustio je klupu reprezentacije, prenose strani mediji.

Podsetimo, Meksiko je završio učešće na Svetskom prvenstvu, pošto je pred svojim navijačima u osmini finala doživeo poraz od Engleske - 2:3.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Engleska je rano stekla dva gola prednosti, Meksiko se vratio u utakmicu i uspeo da podigne tenziju u završnici, ali je odlučujući pogodak sa penala ipak odveo „tri lava“ u četvrtfinale. Uprkos velikoj borbi i periodima dobre igre, Meksiko nije uspeo da napravi potpuni preokret.

Ono što je usledilo nakon poslednjeg zvižduka bilo je još značajnije od samog rezultata – odlazak selektora Havijera Agirea. Iskusni trener završava svoju epizodu na klupi nacionalnog tima odmah po završetku turnira, čime se i zvanično zatvara jedno poglavlje meksičkog fudbala.

Njegov mandat bio je zamišljen kao privremeno rešenje sa jasnim ciljem stabilizacije ekipe na Mundijalu, nakon čega je već ranije planirana tranzicija u stručnom štabu.

Kao naredni korak u tom procesu pominje se Rafael Markez, dosadašnji pomoćnik i jedna od najvećih legendi meksičkog fudbala, koji bi trebalo da preuzme ekipu i započne novi ciklus.

Meksiko tako završava još jedno veliko takmičenje uz bolnu eliminaciju, ali i uz već definisanu promenu na klupi koja će obeležiti naredni period reprezentacije.