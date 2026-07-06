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Brazil je doživeo šokantnu eliminaciju u osmini finala Svetskog prvenstva, pošto je Norveška slavila 2:1 i napravila jedno od najvećih iznenađenja turnira.

Junak meča bio je Erling Haland, koji je sa dva gola potpuno potopio "selesao" i odveo Norvežane među osam najboljih na svetu, još jednom potvrdivši status jednog od najubojitijih napadača današnjice.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Međutim, ono što se dogodilo posle poslednjeg zvižduka bacilo je čak i rezultat u drugi plan.

Dok je Haland davao izjavu posle meča, kamere su zabeležile jednu izuzetno zanimljivu scenu. Vinisijus Žunior mu je prišao, prekinuo njegovo izlaganje, zagrlio ga i čestitao na partiji i plasmanu dalje, nakon čega se mirno udaljio.

Ovaj potez brazilskog superstara odmah je izazvao lavinu reakcija, jer Vinisijus nije poznat po ovako mirnim i emotivnim gestovima. U poslednjim sezonama češće je bio u centru pažnje zbog konflikata i burnih reakcija, pa je ovakav trenutak mnoge iznenadio.

Snimak njihovog susreta ekspresno se proširio društvenim mrežama.