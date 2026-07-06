SVET PRIČA O ŠOK SCENI U MIX ZONI! Vinisijus prekinuo Halanda usred izjave – kamere sve zabeležile! (VIDEO)
Brazil je doživeo šokantnu eliminaciju u osmini finala Svetskog prvenstva, pošto je Norveška slavila 2:1 i napravila jedno od najvećih iznenađenja turnira.
Junak meča bio je Erling Haland, koji je sa dva gola potpuno potopio "selesao" i odveo Norvežane među osam najboljih na svetu, još jednom potvrdivši status jednog od najubojitijih napadača današnjice.
Međutim, ono što se dogodilo posle poslednjeg zvižduka bacilo je čak i rezultat u drugi plan.
Dok je Haland davao izjavu posle meča, kamere su zabeležile jednu izuzetno zanimljivu scenu. Vinisijus Žunior mu je prišao, prekinuo njegovo izlaganje, zagrlio ga i čestitao na partiji i plasmanu dalje, nakon čega se mirno udaljio.
Ovaj potez brazilskog superstara odmah je izazvao lavinu reakcija, jer Vinisijus nije poznat po ovako mirnim i emotivnim gestovima. U poslednjim sezonama češće je bio u centru pažnje zbog konflikata i burnih reakcija, pa je ovakav trenutak mnoge iznenadio.
Snimak njihovog susreta ekspresno se proširio društvenim mrežama.