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Svetsko prvenstvo u fudbalu potresa afera kakva se ne pamti.

Prema pisanju britanskih medija, predsednik SAD Donald Tramp navodno je direktno lobirao kod FIFA kako bi suspenzija Folarina Baloguna bila ukinuta pred duel sa Belgijom u osmini finala Mundijala.

Fudbalska javnost ostala je u šoku kada je FIFA saopštila da će napadač Monaka imati pravo nastupa, iako je protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton u 64. minutu meča. Balogun je tada postigao gol u pobedi SAD od 2:0, ali je zbog neopreznog starta isključen i očekivala se automatska suspenzija. Pritom, crveni karton je bio apsolutno čist.

Međutim, prema informacijama Gardijana, Tramp je navodno čak tri puta u četiri dana kontaktirao FIFA i insistirao da se odluka promeni. Na kraju je Balogun dobio takozvani "uslovni crveni karton" – kazna ostaje evidentirana, ali bez zabrane igranja. Neverovatno! Tri puta zvati FIFA, verovatno Infantina... I na kraju promeniti odluku sudije donetu na terenu?! Nezapamećno.

Mnogi smatraju da je reč o presedanu bez presedana i jednom od najvećih skandala u istoriji Mundijala, jer se postavlja pitanje da li pravila važe jednako za sve kada se umešaju politički i finansijski moćnici.

Tramp je potom javno pozdravio odluku FIFA.

- Hvala FIFA, uradili ste ono što je ispravno i opozvali veliku nepravdu - napisao je na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp, Džej Di Vens i Đani Infantino u Ovalnom kabinetu Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, Jacquelyn Martin/AP

SAD će u utorak od 02.00 u Sijetlu igrati protiv Belgije za plasman u četvrtfinale, ali umesto fudbala, glavna tema Mundijala trenutno je pitanje koje odzvanja širom planete – da li je FIFA popustila pod političkim pritiskom?