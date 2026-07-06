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Brazil je doživeo jedan od najvećih šokova na Svetskom prvenstvu, pošto je u osmini finala poražen od Norveške, koja je trijumfom izborila plasman među osam najboljih reprezentacija sveta.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentativci Brazila bili su potpuno slomljeni nakon bolne eliminacije sa Mundijala.

Dok je davao izjavu posle utakmice, Kazemiro nije uspeo da zadrži emocije. Iskusni vezista potpuno se slomio kada ga je novinarka upitala šta bi poručio deci u Brazilu čiji su snovi o osvajanju titule prvaka sveta ugašeni ovim porazom.

To pitanje bilo je previše. Kazemiru su oči zasuzile, glas mu je zadrhtao, a potom nije mogao da zaustavi suze pred kamerama.

"Teško je pronaći prave reči. Svaki fudbaler od malih nogu sanja da osvoji Svetsko prvenstvo, a meni je ovo bila treća prilika. Ponosan sam na sve što smo zajedno uradili i na ovu generaciju, iako nismo uspeli da osvojimo trofej. Znam da smo razočarali mnogo navijača, ali život ide dalje. U ovom trenutku samo želim da budem sa svojom porodicom i decom, jer mi je zaista teško" rekao je kroz suze Kazemiro.

Njegova emotivna ispovest brzo je preplavila društvene mreže, a brojni navijači, bez obzira na to za koga navijaju, uputili su poruke podrške jednom od najiskusnijih brazilskih reprezentativaca.

Posle još jednog bolnog kraja na Mundijalu, Brazil ostaje bez toliko željenog trofeja, dok će se Kazemirove suze i iskrena ispovest dugo pamtiti kao jedna od najemotivnijih scena ovog Svetskog prvenstva.