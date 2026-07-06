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Svetsko prvenstvo 2026. već je ušlo u istoriju, ali ne zbog novog formata ili rekordnog broja učesnika, već zbog podatka koji je do pre samo nekoliko dana delovao gotovo nezamislivo.

Posle senzacionalne pobede Norveške nad Brazilom u osmini finala, postalo je jasno da će četvrtfinale Mundijala prvi put od 1930. godine biti odigrano bez Brazila, Nemačke i Italije – tri najtrofejnije reprezentacije u istoriji svetskog fudbala.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Brazil, jedini petostruki šampion sveta, zaustavljen je u nokaut fazi posle poraza od inspirisane Norveške predvođene Erlingom Halandom. Nemačka je svoj put završila još ranije na turniru, dok Italija ni treći Mundijal zaredom nije uspela da izbori plasman.

Tako je srušena tradicija duga gotovo jedan vek. Na svakom dosadašnjem Svetskom prvenstvu među osam najboljih nalazila se najmanje jedna od ove tri fudbalske velesile. Ovoga puta - nijedna.

Strani mediji ocenjuju da je reč o simboličnom kraju jedne ere i dokazu koliko se svetski fudbal promenio. Reprezentacije koje su decenijama vladale planetom sada gledaju završnicu turnira sa strane, dok nove sile preuzimaju glavne uloge.

Brazil je ostao bez sna o šestoj tituli, Nemačka nastavlja rezultatsku krizu koja traje još od osvajanja Mundijala 2014. godine, a Italija proživljava najteži period u modernoj istoriji reprezentacije.

Jedno je sigurno – Mundijal 2026. ostaće upamćen kao prvenstvo na kojem su pale najveće fudbalske imperije.