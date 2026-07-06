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Fudbalski stručnjak Jirgen Klop kritikovao je odluku FIFA da ukine kaznu isključenja američkom napadaču Florijanu Balogunu pred utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Prema navodima agencija i medija, uključujući AFP i "The New York Times", predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodno je lično kontaktirao predsednika Fifa Đanija Infantina kako bi zatražio preispitivanje Balogunovog crvenog kartona.

Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

"Ako su Donald Tramp i Đani Infantino zaista to dogovorili između sebe, onda je to neverovatno i dovodi u pitanje apsolutno sve", rekao je Klop za nemačku televiziju MagentaTV, a prenela Marka.

Nemački stručnjak, koji se u medijima pominje kao jedan od glavnih kandidata za naslednika Julijana Nagelsmana na klupi reprezentacije Nemačke, istakao je da po ovom pitanju "ne postoje dva mišljenja".

"Ako se to zaista dogodilo, ostaje mogućnost da Sjedinjene Američke Države same odluče da ga (Baloguna) ne izvedu na teren, uz poruku: 'Ne želimo da bude ovako'. Svi trpimo posledice pogrešnih odluka. Tokom života naučimo da živimo sa njima", rekao je Klop.

Beta

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