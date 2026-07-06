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UEFA je izdala hitno saopštenje zbog odluke FIFA da poništi crveni karton Balogunu posle poziva i pritisaka Donalda Trampa:

- Jučerašnja odluka da se na probni period od godinu dana suspenduje primena automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio igrač Folarin Balogun predstavlja prelazak crvene linije - počinje saopštenje UEFA i dodaj se:

- Fudbal, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koja su temelj fer, poštenog i transparentnog takmičenja. Ponekad su pravila podložna tumačenju. U ovom slučaju – nisu.

- Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon dobijenog crvenog kartona nije pitanje diskrecione odluke niti zahteva potvrdu nadležnog tela da bi stupila na snagu. Reč je o osnovnom principu ugrađenom u propise, koji ne može biti predmet izuzetaka, a naročito ne usred takmičenja u kojem su brojni drugi igrači u identičnim situacijama uredno odslužili svoju kaznu.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

- Kada čuvari pravila više ne garantuju njihovu doslednu primenu, ugrožava se integritet igre, a kredibilitet takmičenja ozbiljno se dovodi u pitanje. Ovakva odluka istovremeno stvara presedan tokom aktuelnog turnira, jer će sve slične situacije od sada morati da budu tretirane na isti način, što može naneti štetu samom takmičenju.

- Fudbal je najvoljeniji sport na svetu zato što je prelepa igra, ali i zato što ljudi veruju u njega, jer se svuda igra po istim pravilima. Nijedan turnir nije izdvojen slučaj, a kada je reč o Svetskom prvenstvu, njegove odluke imaju moć da ostave pozitivne ili negativne posledice na fudbal u celini.

- Izražavamo potpunu nevericu zbog ovakve odluke, koja je bez presedana, neshvatljiva i ne može biti opravdana - zaključila je UEFA.