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Jedan od igrača koji je obeležio dosadašnji tok Mundijala jeste norveški napadač Erling Haland.

Haland je sa sedam golova dao je ograman doprinos da "Viknzi" obezbede mesto među osam najboljih, a posebno da sruše moćni Brazil.

Erling Haland i Izabel Haugseng Johansen Foto: Instagram

Kako to biva, privatni život slavne ličnosti je privlačan za širu javnost. A u ovom slučaju je on dosta intrigantan.

Erling je dugo godina u vezu sa Izabel Hautsent Johansen. Za razliku od mnogih drugih sportskih zvezda, veza nije počela nakon što je Halanda stigla slava. Mnogo pre rasprodatih stadiona, trofeja i statusa globalne superzvezde, Izabel je bila deo Erlingovog života. Njih dvoje su odrasli u Brineu, mestu u jugozapadnoj Norveškoj.

Erling i Izabel su 2024. godine otvorili novo poglavlje u svojoj vezi. U decembru su dočekali svoje prvo dete, sina.

Međutim, život Halanda naslednika je obavijen velikom misterijom. Roditelji su odlučili da zaštite privatnost svog deteta i sačuvaju ga daleko od očiju javnosti. Ni posle godinu i po dana od rođenja, nije javno otkriveno njegovo ime, niti je objavljena jedna jedina fotografija na kojima se vidi njegovo lice.

Međutim, Haland nije mogao da sakrije očinstvo, pa se ta tema povremeno pojavljivala u intervjuima koje je davao.

Kada je govorio o svom sinu, pažnju je usmeravao na to da mu je dolazak deteta na ovaj svet promenilo životno shvatanje, a sina je opisivao kao "mali Haland".

Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

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Haland Penal  Izvor: ArenaSport