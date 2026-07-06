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Selektor reprezentacije Sjedinjenih Država Maurisio Poketino pozdravio je odluku FIFA da pomiluje napadača Folarina Baloguna zbog crvenog kartona koji je zaradio protiv Bosne i Hercegovine.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

"Mislim da bi svako ko zaista prati sport i veruje u etiku i integritet trebalo da proslavi ovu odluku“, rekao je Poketino novinarima i nastavio:

"Dosta smo kažnjeni protiv Bosne i Hercegovine, igrajući sa 10 igrača 35 minuta nakon potpuno nepravedne odluke.“

Balogun isključen u drugom poluvremenu utakmice osmine finala protiv Bosne i Hercegovine u sredu nakon što je oštro nagazio na zglob Tarika Muharemovića. Isključenje 25-godišnjaka usledilo je nakon VAR pregleda.

FIFA je u nedelju objavila da se kazna suspenduje, ali ne i poništava.

Ova neviđena odluka usledila je nakon poziva američkog predsednika Donalda Trampa predsedniku FIFA Đaniju Infantinu.