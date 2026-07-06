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Reprezentacija Norveške pravi je hit Mundijala, a fantastični Erling Haland prosto dominira sa već sedam pogodaka na ovom Svetskom prvenstvu.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Dva gola Brazilu zadivili su fudbalsku planetu, a sledeći rival je Engleska, zemlja u kojoj igra klupski fudbal za Mančester siti i koja sada sigurno strahuje od njega.

Haland je rođen u Lidsu 2000. godine u vreme dok je njegov otac Alf-Inge nosio dres Lids Junajteda. Alf-Inge Haland preselio se u Englesku sedam godina ranije nakon što je prošao kroz redove lokalnog kluba Brinea.

Samo tri godine nakon što se Erling rodio, Alf-Inge je bio prinuđen da okonča karijeru u 30. godini života zbog problema sa povredama. Poznato je na koji način je povredio desno koleno - posle brutalnog starta Roja Kina u utakmici sa Mančester Junajtedom.

Haland je, međutim, imao problema i sa levim kolenom, problema koji nisu povezani sa crvenim kartonom „veznjaka“ Mančestera. Nakon veoma uspešne karijere, Alf-Inge je odlučio da se zajedno sa porodicom vrati kući u Norvešku.

Haland je tada hrabrio svog sina Erlinga da krene njegovim stopama, da se bavi sportom i da se pridruži Brineovoj omladinskoj školi. Trener mlađih generacija u Brineu Alf Ingve Berntsen bio je impresioniran mladim Erlingom koji je odmah počeo na poziciji napadača, za razliku od oca koji je u dresovima Notingem Foresta, Lidsa i Mančester Sitija igrao u odbrani, ili sredini terena.

- Prvi put sam video Erlinga kada je imao pet godina i kada se pridružio treningu u zatvorenom, sa godinu dana starijom generacijom. Njegova prva dva kontakta sa loptom završena su golovima. Od prvog trenutka je bio veoma, veoma dobar, iako nikada ranije nije igrao u klubu - rekao je Berntsen

- Počeo je da igra u svojoj generaciji, ali pošto je bio toliko bolji od ostalih, odmah smo ga ubacili među godinu dana starije dečake. Tada, 2005. godine, klub je izgradio zatvoren teren sa travom koji je uvek bio otvoren tokom vikenda. Erling i još 20-tak dečaka uvek su se vikendom sastajali na terenu i igrali fudbal satima. Bio je malo niži od ostalih jer je bio godinu dana mlađi. Ali, to mu nije smetalo da postiže golove. Nakon nekoliko godina, znali smo da ima sve što je potrebno da napravi veliku karijeru.

Halandov prvi susret sa internacionalnim fudbalom dogodio se sa reprezentacijom Norveške do 15 godina starosti, i to tokom sezone 2015/16 u kojoj je ostavio impresivan utisak u rezervnom sastavu Brinea za koji je postigao 18 golova u 14 utakmica. Igrajući za Norvešku, njegov put se ukrsio sa Gunarom Haleom koji je bio klupski saigrač njegovog oca u Lidsu krajem 90-tih.

Haleu se svidelo ono što mladi Haland može da ponudi u napadu, ali osećao je da mu njegova građa može znatno otežati put do samog vrha.

- Prvi put sam video Halanda kako igra fudbal sa 15 godina. U to vreme bio je prilično nizak i mršav, ali je izrastao i postao nezgrapan. Bio je dobar igrač koji je postizao mnogo golova, ali ne može se reći da je bio izvanredan. Njegovo telo i koordinacija još uvek su morali da se razviju, i nije bio ni blizu toga da postane superzvezda - kaže Hale.

- Niko nije mogao ni da zamisli za šta će jednog dana biti sposoban. Danas mu koristi činjenica da je tada morao da nauči da čita igru jer nije imao toliko samopouzdanja koliko ima danas.

U maju 2016. Gaut Larsen, trener Brinea, dobio je otkaz, a Berntsen je unapređen u privremenog šefa stručnog štaba. Nakon što je blisko sarađivao sa Erlingom u mlađim kategorijama, Berntsen mu je pružio priliku da započne utakmicu u seniorskom timu iako je imao svega 15 godina. Iako nije postigao gol u prvoj sezoni u ekipi Brinea, na kraju je, ipak, prešao u Molde koji je predvodio legenda norveškog fudbala Ole Gunar Solsker.

Berntsen nije bio iznenađen transferom jer je Haland dospeo na radar mnogih klubova čim je kao 15-godišnjak zaigrao seniorski fudbal. Molde je bio klub u kojem bi Haland brzo mogao da se probije do prvog tima i nastavi da napreduje.

- Interesovanje skauta iz inostranstva počelo je čim je Haland odigrao prve utakmice za norvešku reprezentaciju do 15 godina za koju je postigao i gol - prisetio se Berntsen.

- Nije ga bilo briga ko gleda. Nije ga zanimalo igra li protiv svojih prijatelja samo radi zabave ili, pak, igra za reprezentaciju. Nikad se nije bojao. Imao je uvek poštovanja prema protivnicima, ali ga nije mnogo zanimalo ko su oni. Postao je previše dobar za ovaj klub, i prelazak u Molde bio je logičan sled događaja.

Haland je svoju prvu sezonu u Moldeu završio sa četiri postignuta gola u svim takmičenjima, ali taj učinak je nadmašio sledeće sezone - sa četiri gola u jednoj utakmici i to protiv lidera lige Brana.

- Tada je i šira publika prvi put shvatila da je on poseban dečak - priseća se Berntsen. Haland je postigao sve golove u impresivnoj pobedi od 4:0, iako je imao svega 17 godina. Pola godine kasnije prešao je u Salcburg.

Napustio Norvešku

Sezonu 2017/18 završio je sa 12 golova u 25 utakmica, što je privuklo pažnju još više klubova. Lids je poslao ponudu za napadača koji je imao tek 18 godina, ali on je bio impresioniran projektom u Red-Bul Salcburgu i prešao je u austrijsku Bundesligu u januaru 2019. godine.

Salcburg je godinama pažljivo pratio napredak Halanda, pre nego što se odlučio da ga dovede. Sportski direktor Kristof Frojnd otkrio je da su ga mnogo puta gledali uživo kako bi saznali više o njemu.

- Pratili smo Erlinga od 2016. godine, otkad je igrao u norveškoj reprezentaciji do 16 godina - rekao je Frojnd.

- Gledali smo ga uživo i analizirali bezbroj video snimaka o njemu. U to vreme je bio u fazi razvoja i zbog toga je jednostavno privukao pažnju svojim prisustvom na terenu. Njegova pozitivna energija i harizma, kao i bezuslovna želja da postiže golove u svakoj utakmici bili su najupečatljiviji. Takođe, poseduje puno energije na terenu i gotovo uvek ima osmeh na licu. Kao saigrač, jednostavno volite da provodite vreme sa njim. Njegova pozitivna harizma je zarazna i zaista je dobra za svaku ekipu.

Borusija Dortmund

Ako najbolji timovi u Evropi nisu uspeli da zaustave Halanda, jasno je da to nisu mogle ni ekipe u Austriji. Do zimske pauze, 19-godišnjak je postigao 28 golova na 22 utakmice u svim takmičenjima za Red-Bul, usput zabeleživši pet het-trikova. Zadržati ga u Salcburgu pokazalo se kao nemoguća misija, imajući u vidu da su se za njega zainteresovali Mančester Junajted, RB Lajpcig i Borusija Dortmund.

- Niti je bio naš plan, niti naša želja da već na zimu izgubimo Erlinga. Međutim, njegov razvoj između jula i decembra 2019. godine bio je toliko izvanredan i spektakularan da ga nije bilo moguće predvideti - priznao je Frojnd.

Borusija iz Dortmunda je aktivirala klauzulu u ugovoru od 20 miliona evra, pobedivši Junajted i Lajpcig nakon što su se predstavnici sva tri kluba susreli sa Halandovim ocem i agentom Minom Raiolom. Dortmund je obećao napadaču da će biti prva opcija u napadu, i to je nešto za šta i Alf-Inge Haland priznaje da je presudno za njegov razvoj.

- Erling je imao puno sreće sa dobrim trenerima i saigračima. Još uvek uči. Voli da postiže golove, ali je takođe dosta poboljšao igru u polju. Uspeh nije došao odjednom, već je plod napornog rada i stvaranja plana za njegovu karijeru, kroz klubove koji imaju strategiju pružanja prilike mladim igračima. Za njega je prilika da igra najvažnija u ovom trenutku - kaže Alf-Inge Haland.

Borusija je već bila spremna da dovede Paka Alkasera, ali impresionirani Halandovim talentom, pokazali su spremnost da se odreknu španskog internacionalca kako bi norveškom tinejdžeru dali još više prostora.

- Uvek smo želeli da imamo napadača koji fudbal igra na drugačiji način, ali morali smo da sačekamo da se takav igrač pojavi na tržištu. Nema mnogo fudbalera koji su toliko brzi, a ujedno i visoki 194 centimetara. U stvari, niko drugi mi ne pada na pamet. Bila je to prilika koja se ne ukazuje veoma često - rekao je Hans Joakim Vacke, direktor kluba.

- Pratim njegov put već duže vreme. Prvi put sam ga lično upoznao u decembru. Mislim da smo obojica brzo osetili da bi to moglo biti to. Još je vrlo mlad, ali veoma je odlučan. Ima odlične fizičke predispozicije i izuzetno je fokusiran. Nema sumnje da je dobar za nas. U osnovi, skandinavski igrači su veoma motivisani, veoma gladni uspeha i vrlo pristojni momci. Erling je oličenje svega ovoga.

Halandova priča u Dortmundu počela je najneverovatnijim debijem protiv Augsburga. Borusija je gubila 3:1, a trener Lisjen Favr u igru je poslao tinejdžera sa klupe. Zbog toga je nagrađen 22-minutnim het-trikom koji mu je na kraju obezbedio pobedu od 5:3.

Nedelju dana kasnije Haland je ponovo utakmicu započeo na klupi, zbog još uvek nedovoljne fizičke pripremljenosti, ali ni to nije zaustavilo talas golova jer je Haland i protiv Kelna, ušavši sa klupe, dva puta zatresao mrežu.

Mančester siti

Haland je leta 2022. godine stigao u Mančester Siti iz Borusije iz Dortmunda za 60 miliona evra. Sa klubom je osvojio Ligu šampiona, dve titule prvaka Engleske, dva FA kupa. Liga kup, Interkontinentinalni kup i Superkup Evrope.

Početkom prošle godine Haland je potpisao novi desetogodišnji ugovor sa Mančester Sitijem Haland se obavezao na vernost do juna 2034. godine, kad će imati 34 godine.

"Zaista sam srećan što sam potpisao novi ugovor i što ću još više vremena provesti u ovom sjajnom klubu. Mančester Siti je poseban klub, sa neverovatnim navijačima. Želim da se zahvalim menadžeru Pepu Gvardioli, njegovom trenerskom štabu, mojim saigračima i svima u klubu jer su mi svi toliko pomogli od dolaska ovde. Želim da nastavim da se razvijam, nastavim da radim da budem bolji i da dam sve od sebe da pomognem da postignemo što više uspeha u budućnosti", rekao je tom prilikom Haland

1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia