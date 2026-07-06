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Posebno se osvrnuo na Vinisijusa Žuniora, od kojeg je očekivao mnogo više na najvećoj fudbalskoj sceni.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norevška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

"Vinisijus Žunior takođe mora da preuzme odgovornost. Svi znamo koliko je talentovan, ali ovo nije bilo dobro Svetsko prvenstvo za njega. Nijednog trenutka nije ličio na igrača kojeg gledamo kako dominira u klupskom fudbalu. Kada je Brazilu bilo najpotrebnije da njegove najveće zvezde preuzmu teret, on nije uspeo da nametne svoj ritam“, rekao je Ronaldo.

Bivši osvajač Svetskog prvenstva priznao je da je protivnik potpuno zasluženo stigao do trijumfa.

"Norveška je zaslužila pobedu, da budemo potpuno jasni. Bili su organizovani, disciplinovani, a Erling Haland je kaznio svaku našu grešku. Međutim, Brazil je pomogao Norvežanima lošim odlukama još i pre početka utakmice.“

Za kraj je upozorio da se greške na ovakvom nivou skupo plaćaju.

"Na ovom nivou jedno ili dva pogrešna poteza mogu da vas eliminišu sa Svetskog prvenstva. Večeras ih je bilo previše“, zaključio je Ronaldo.