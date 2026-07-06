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Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale Mundijala pobedom nad Meksikom (3:2), ali je trijumf ostao u senci teške povrede Džordana Hendersona.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, fudbaler Brentforda pokušao je da preskoči reklamne panoe kako bi proslavio pobedu sa engleskim navijačima. Međutim, prilikom doskoka je nezgodno pao i svom težinom dočekao se na ruku.

Henderson je ostao da leži na travi u velikim bolovima, a saigrači i lekarski tim odmah su mu pritrčali u pomoć. Sa stadiona je iznet na nosilima i prebačen u bolnicu.

Britanski mediji prenose da je reprezentativac Engleske doživeo prelom ručnog zgloba, zbog čega će morati na hitnu operaciju. Time je za njega Svetsko prvenstvo završeno i neće biti na raspolaganju selektoru Tomasu Tuhelu u nastavku turnira.

Engleska će tako u četvrtfinalu biti oslabljena za jednog od iskusnijih igrača, uprkos velikom uspehu koji je ostvarila plasmanom među osam najboljih selekcija sveta.

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