Susret je na programu danas od 18 sati.
FIFA WC 2026
ARGENTINA SE JEDVA PROVUKLA PROTIV ZELENORTSKIH OSTRVA, A ŠTA ĆE BITI VEČERAS? Može li Egipat da priredi senzaciju? Evo ko prenosi ovu utakmicu!
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Fudbaleri Argentine i Egipta sastaće se večeras od 18 časova u sklopu osmine finala Svetskog prvenstva.
Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!
Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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