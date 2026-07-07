Meč počinje u 22 sata.
FIFA WC 2026
BIĆE UZBUDLJIVO! Ko ide među osam najboljih - Švajcarska ili Kolumbija? Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
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Fudbaleri Švajcarske i Kolumbije sastaće se večeras od 22 sata u sklopu osmine finala Svetskog prvenstva.
Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!
Švajcarska - Alžir Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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