Slušaj vest

Fudbaleri Švajcarske i Kolumbije sastaće se večeras od 22 sata u sklopu osmine finala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti!

Švajcarska - Alžir Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFIFA WC 2026JEDAN TRENUTAK JE SVE PRELOMIO! Pogledajte kako je Kolumbija slomila Ganu za plasman u osminu finala Mundijala
Mundijal 2026, Kolumbija, Gana
FIFA WC 2026NEMOĆ RONALDA I SREĆA NA STRANI PORTUGALACA: Kolumbija i Portugal odigrali meč bez golova - ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice (VIDEO)
Kristijano Ronaldo na meču Kolumbija - Portugal
FIFA WC 2026KOLUMBIJA KOMPLETIRALA LISTU UČESNIKA OSMINE FINALA: Jedna greška "Crnih zvezda" odvela "Kafedžije" u narednu fazu Mundijala
Mundijal 2026, Kolumbija, Gana
FIFA WC 2026KOLUMBIJA POSLALA PORTUGAL NA HRVATSKU: Herojski preokret DR Konga za plasman u nokaut fazu
Mundijal 2026, Kolumbija, Portugal

00:37
Mundijal - Navijači Meksika Izvor: Kurir